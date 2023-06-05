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Москва оценила мирную инициативу Китая по Украине

Источник:
ТАСС
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Москва дает высокую оценку мирной инициативе Пекина по ситуации на Украине, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.

«Как будет в перспективе, мы посмотрим. Все во многом будет зависеть от реакции тех стран, которые непосредственно курируют Киев», — отметил российский дипломат в разговоре с журналистами.

Ранее Киев раскритиковал предложение по урегулированию украинского конфликта, которое выдвинул Пекин. Так, советник президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал его «абсурдным».

По мнению украинского политика, «это не план мира, это план капитуляции». При этом официальный Киев также отверг мирные инициативы, которые принадлежат Бразилии, Ватикану и странам Африки.

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Политика #Мир
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