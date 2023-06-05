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Россия запланировала обвал американской валюты

Источник:
infoBRICS
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Россия вместе с государствами-союзниками начала борьбу с долларом, в перспективе этот процесс приведет к ослаблению американской валюты, заявил бывший кандидат в президенты США Рон Пол.

«Авторитет доллара уже начал ослабевать: страны по всему миру устают от американской интервенционистской политики. В последние годы статус доллара США как мировой резервной валюты пошатнулся, и ситуация только начинает раскручиваться», — отметил Пол.

Политик отметил, что США активно вмешаются в экономическую свободу других стран мира и пытаются ограничить ее санкциями, что вызывает раздражение у многих государств. В результате в прошлом году наблюдалось глобальное сокращение использования доллара.

После ввода международных санкций Россия начала убеждать другие развивающиеся государства активнее переходить на расчеты в национальных валютах. Подрыв статуса доллара в качестве мировой резервной валюты первыми поддержали страны БРИКС.

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Политика #Мир #Деньги
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