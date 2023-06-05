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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Вышел трейлер новой игры Silent Hill

Источник:
Sibnet.ru
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Компания Konami выпустила трейлер игры Silent Hill: Ascension, анонсированной прошлой осенью. Релиз запланирован до конца 2023 года.

Проект будет представлять собой интерактивную историю, игроки со всего мира будут влиять на развитие сюжета путем голосования. По словам разработчиков, решения игроков смогут изменить канон вселенной Silent Hill.

«Именно вы решите судьбу нескольких главных героев, действия которых будут разворачиваться одновременно по всему земному шару», — подчеркнул продюсер серии Silent Hill Мотио Окамото.

В разработке принимают участие компания Behaviour Interactive, известная по игре Dead by Daylight, студия Джей Джей Абрамса Bad Robot, Genvid и dj2 Entertainment.

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Игры #Экшены
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