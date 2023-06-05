Двухфакторная аутентификация через SMS станет платной

Национальная система платежных карт разослала банкам проект новых тарифов, среди планируемых изменений указано введение платы за двухфакторную аутентификацию клиентов при оплате в интернете.

Двухфакторная аутентификация подразумевает, что платеж необходимо подтвердить кодом из SMS. Изменения должны простимулировать банки перейти на более современную технологию определения устройства, с которого покупатель зашел на сайт.

«Комиссия для эмитента составит 20 копеек за операцию в любом случае, а для эквайера она будет такой же, если на сайт обслуживаемого им магазина зашли с интернет-браузера, и 10 копеек через мобильное приложение», — пишет «Коммерсантъ».

Тарифы начнут действовать с октября 2023 года. Отмечается, что в новом протоколе аутентификации 3D Secure 2.0 есть два сценария подтверждения оплаты: с SMS (challenge) и без SMS (frictionless) — если банк распознал гаджет, с которого пришел запрос на оплату.

При этом frictionless-сценарий не только дешевле для банков за счет отсутствия СМС, но также проще и быстрее для держателя карты. Такой способ повышает уровень безопасности онлайн-платежей, однако требует от банков дополнительных затрат на внедрение технологии.