Выпуск Niva Legend сохранится до 2027 года

Внедорожник Lada Niva Legend в 2027 году отметит полувековой юбилей на конвейере, пообещал глава АвтоВАЗа Максим Соколов.

«Это значит, очень классный, запроектированный на многие годы автомобиль, и он сегодня тоже обрел второе дыхание, пользуется популярностью, продажи его растут», — сказал Соколов в интервью «Коммерсанту».

По словам президента АвтоВАЗа Niva Legend, выпуск которой начался в 1977 году, «точного доедет до своего полувекового юбилея».

Соколов отметил, что внедорожник в следующем году получит «новый, современный двигатель, более мощный, тяговитый».

«Сейчас мы поставим двигатель 1,6 литра, перевернем его по-другому, развернем, соединим коробку передач, пониженную и раздатку. Меньше шума будет. Всегда некомфортно было в обычной "Ниве" из-за того, что она сильно шумела», — поделился планами глава АвтоВАЗа.