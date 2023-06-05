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Выпуск Niva Legend сохранится до 2027 года

Источник:
Sibnet.ru
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Внедорожник Lada Niva Legend в 2027 году отметит полувековой юбилей на конвейере, пообещал глава АвтоВАЗа Максим Соколов.

«Это значит, очень классный, запроектированный на многие годы автомобиль, и он сегодня тоже обрел второе дыхание, пользуется популярностью, продажи его растут», — сказал Соколов в интервью «Коммерсанту».

По словам президента АвтоВАЗа Niva Legend, выпуск которой начался в 1977 году, «точного доедет до своего полувекового юбилея».

Соколов отметил, что внедорожник в следующем году получит «новый, современный двигатель, более мощный, тяговитый».

«Сейчас мы поставим двигатель 1,6 литра, перевернем его по-другому, развернем, соединим коробку передач, пониженную и раздатку. Меньше шума будет. Всегда некомфортно было в обычной "Ниве" из-за того, что она сильно шумела», — поделился планами глава АвтоВАЗа.

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