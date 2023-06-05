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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Подтверждена разработка игры Atomic Heart 2

Источник:
Sibnet.ru
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Глава студии Mundfish Роберт Багратуни анонсировал вторую часть игры Atomic Heart в ходе шоу «Кстати». При этом официально разработка сиквела пока не объявлялась.

По словам Багратуни, вторая часть игры получит больше элементов RPG. Он также подтвердил, что он очень доволен продажами Atomic Heart.

Багратуни отметил, что изначально он планировал сделать небольшую игру для устройств виртуальной реальности, но затем проект вырос до масштабов Atomic Heart.

Atomic Heart вышел 21 февраля 2023 года на ПК и консолях, получив хорошие оценки критиков. Для игры запланировано четыре дополнения.

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Игры #Экшены
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