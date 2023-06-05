НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Наука нашла неожиданную пользу алкоголя

Источник:
Sibnet.ru
301 0
Бутылка водки
Фото: © Sibnet.ru

Умеренное употребление алкоголя может быть полезно для организма, неожиданно заявили ученые из университетов Кембриджа и Сиднея.

На сей раз было найдено по-настоящему научная аргументация пользы спиртных напитков. Выяснилось, что алкоголь способствуют блокировке С-реактивного белка — вещества, вызывающего воспаления и отеки, приводит Daily Mail результат исследования ученых.

С-реактивный белок свидетельствует о воспалениях в кровеносных сосудах, органах, а также о повышенном риске рака, сердечного приступа, инсульта и развитии психических расстройств.

Исследователи изучили уровень вещества в крови тысяч жителей Великобритании. Оказалось, что меньше всего этого белка у употребляющих алкогольные напитки.

Еще по теме
Десять правил: как выжить в аномальную жару
Японская водная терапия поможет снять стресс и снизить вес
Секреты банных веников от Евгения Конюхова
Красивый загар дадут помидоры и черника
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Самолеты из Китая начали облетать Россию
Диверсанты попытались прорвать границу у Шебекино
Киев использовал против России биологическое оружие
Иноагент Земфира назвала себя гражданкой России
Обсуждение (0)
О самом главном
Какие фразы выдают интерес мужчины к женщине
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Как язык тела выдает вруна
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Плюсы и минусы банного секса
Все статьи
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Самое обсуждаемое
69
Киев использовал против России биологическое оружие
46
Байден упал на церемонии выпуска академии ВВС США. ВИДЕО
29
Кремль заявил о готовности Путина к победе в СВО мирным путем
27
American Thinker раскрыл, почему США выгодна война на Украине
26
Путин рассказал, кто в России главнее него