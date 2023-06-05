Наука нашла неожиданную пользу алкоголя

Умеренное употребление алкоголя может быть полезно для организма, неожиданно заявили ученые из университетов Кембриджа и Сиднея.

На сей раз было найдено по-настоящему научная аргументация пользы спиртных напитков. Выяснилось, что алкоголь способствуют блокировке С-реактивного белка — вещества, вызывающего воспаления и отеки, приводит Daily Mail результат исследования ученых.

С-реактивный белок свидетельствует о воспалениях в кровеносных сосудах, органах, а также о повышенном риске рака, сердечного приступа, инсульта и развитии психических расстройств.

Исследователи изучили уровень вещества в крови тысяч жителей Великобритании. Оказалось, что меньше всего этого белка у употребляющих алкогольные напитки.