НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты

Motorola представила телевизор с поддержкой миллиарда цветов

Источник:
GizmoChina
314 0

Компания Motorola представила новые телевизоры среднего ценового сегмента Envision X, в которых заявлен охват широкой цветовой гаммы, которая включает 1,07 миллиарда цветов

Линейка включает два телевизора с экранами диагональю 55 и 65 дюймов, оба устройства используют QLED-матрица с поддержкой стандартов Quantum-Glow и Dolby Vision, пишет издание GizmoChina.

Envision X работает под управление платформы Google TV, которая представляет собой адаптированную для телевизоров версию Android. Аппаратным «сердцем» телевизоров выступает процессор MediaTek, оснащенный четырьмя ядрами.

Дебют новинок запланирован на индийском рынке 7 июня. Известно, что 55-дюймовая версия Envision X в пересчете на российскую валюту будет продаваться примерно за 59 тысяч рублей.

Еще по теме
Сотни ведущих ученых подписали обращение о смертельной угрозе ИИ
Дрон с ИИ решил убить своего оператора на испытаниях в США
Xiaomi представила велотренажер с электрогенератором
Сотово‑спутниковая сеть появится в России
смотреть все
Хайтек #Техника
Как сделать
Фишки Telegram: как сделать общение интереснее
18.05.23, 00:11
2974
2
Секретная настройка роутера ускорит Wi-Fi
Загруженность используемого канала связи может серьезно тормозить беспроводной интернет. Исправить проблему можно с помощью секретной настройки роутера
03.05.23, 09:24
5724
7
Цифровой мусор меняет климат: как очистить устройства
Дубли файлов, копии фото и спам в почте не только переполняют память устройств, но и влияют на озоновый слой Земли
29.03.23, 23:12
6158
0
Wink: как установить родительский контроль
Чтобы ограничить доступ ребенка к взрослому контенту в сервисе Wink, потребуется настроить родительский контроль
04.03.23, 20:16
9928
0
Как в Telegram сделать аватарку из смайлика
Для аватара можно выбрать фон, его необязательно делать однородным и есть возможность создание градиента из четырех цветов, и, самое главное, прикрепить в центр стикер или эмодзи из своей галереи
17.02.23, 17:09
10143
0
Как выбрать
Стандарты и оплетка: как выбрать HDMI‑кабель
17.03.23, 18:34
10665
3
Новые стандарты: какой роутер выбрать в 2023 году
Какой роутер выбрать для дома в 2023 году? И в каких случаях выгоднее будет пользоваться маршрутизатором, который «по умолчанию» предлагают провайдеры?
14.02.23, 00:28
11835
3
Как выбрать антивирус для компьютера
Каждый антивирус имеет свои слабые и сильные стороны, но все они должны отвечать ряду простых критериев
13.02.23, 10:09
8723
1
Почему не стоит покупать Z‑Wave устройства в зарубежных магазинах
Покупать Z-Wave устройства в иностранных интернет-магазинах бесполезно, они не будут дружить с местными
31.01.23, 09:20
9296
0
Какую мышку выбрать геймеру
На какие характеристики стоит обратить при выборе настоящей геймерской мышки
11.01.23, 19:24
9428
3
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Самолеты из Китая начали облетать Россию
Диверсанты попытались прорвать границу у Шебекино
Киев использовал против России биологическое оружие
Иноагент Земфира назвала себя гражданкой России
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Топ комментариев

fireworker

Хыхых, "тайно". А сибнет всё знает.

Asd10

Иркутт69, Данилон, юначальница, масики, таймс сквер и ещё маленько. Да и вас, упоротых, не много... При...

volodey19760802

Ставить на учет без явки в военкомат, а следом служить без явки на место службы...

GNVL

""31,4 миллиарда долларов". А может, триллиона?...