Motorola представила телевизор с поддержкой миллиарда цветов

Компания Motorola представила новые телевизоры среднего ценового сегмента Envision X, в которых заявлен охват широкой цветовой гаммы, которая включает 1,07 миллиарда цветов

Линейка включает два телевизора с экранами диагональю 55 и 65 дюймов, оба устройства используют QLED-матрица с поддержкой стандартов Quantum-Glow и Dolby Vision, пишет издание GizmoChina.

Envision X работает под управление платформы Google TV, которая представляет собой адаптированную для телевизоров версию Android. Аппаратным «сердцем» телевизоров выступает процессор MediaTek, оснащенный четырьмя ядрами.

Дебют новинок запланирован на индийском рынке 7 июня. Известно, что 55-дюймовая версия Envision X в пересчете на российскую валюту будет продаваться примерно за 59 тысяч рублей.