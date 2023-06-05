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Трусова и Щербакова не попали в состав сборной России

Источник:
Sibnet.ru
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Фигуристки Александра Трусова и Анна Щербакова с медалями Олимпиады в Пекине
Фото: © Официальная группа Александры Трусовой в VK

Олимпийская чемпионка Пекина Анна Щербакова и серебряная медалистка Александра Трусова не включены в заявку сборной России по фигурному катанию на новый сезон.

В список одиночниц вошли: Софья Акатьева, Камила Валиева, Анастасия Зинина, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Елизавета Туктамышева, следует из документа Министерства спорта.

Щербакова пропустила сезон 2022-2023. Она не принимала участия ни в чемпионате России, ни в Гран-при России. В августе прошлого года она перенесла операцию на колене. Фигуристка участвовала в ледовом шоу команды Этери Тутберидзе и стала новой ведущей шоу «Ледниковый период».

Трусова в этом сезоне участвовала во втором и пятом этапах Гран-при России, где заняла третье и второе место соответственно. Финал турнира пропустила из-за проблем со спиной, а чемпионат России — из-за высокой температуры. Активно выступала в ледовых шоу.

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