Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Белгородской области за сутки 650 снарядов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«По Шебекинскому городскому округу выпущено 611 единиц различных боеприпасов. В Грайворонском горокруге по селу Глотово выпущено 14 минометных снарядов. В Валуйском городском округе 10 минометных снарядов выпущено по селу Вериговка. В селе Новая Таволжанка зафиксировано 185 прилетов», — написал Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, на территории Шебекинского городского округа был осуществлен заход вражеской ДРГ, террористы хотели переправиться через реку в районе села Новая Таволжанка, но российские военнослужащие их остановили.

Всего за сутки в регионе зафиксировали порядка 650 обстрелов, уточнил Гладков. Пострадавших нет, но есть повреждения имущества, жилых домов, учреждений культуры, других строений и сооружений, отметил губернатор.