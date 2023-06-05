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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

ВСУ выпустили по Белгородской области за сутки 650 снарядов

Источник:
Sibnet.ru
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Белгородской области за сутки 650 снарядов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«По Шебекинскому городскому округу выпущено 611 единиц различных боеприпасов. В Грайворонском горокруге по селу Глотово выпущено 14 минометных снарядов. В Валуйском городском округе 10 минометных снарядов выпущено по селу Вериговка. В селе Новая Таволжанка зафиксировано 185 прилетов», — написал Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, на территории Шебекинского городского округа был осуществлен заход вражеской ДРГ, террористы хотели переправиться через реку в районе села Новая Таволжанка, но российские военнослужащие их остановили.

Всего за сутки в регионе зафиксировали порядка 650 обстрелов, уточнил Гладков. Пострадавших нет, но есть повреждения имущества, жилых домов, учреждений культуры, других строений и сооружений, отметил губернатор.

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