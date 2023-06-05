Пьяный солист группы «Три дня дождя» сорвал концерт

Солист группы «Три дня дождя» Глеб Викторов вышел на концерт в неадекватном состоянии, а потом и вовсе упал, сорвав шоу. Продюсер артиста объяснил, что виной всему запой.

Инцидент произошел в воскресенье, 4 июня, в Екатеринбурге. Музыкант Глеб Викторов вышел на сцену пьяным. Он пел под фонограмму, но в какой-то момент упал и не смог встать, пока его не поднял помощник.

После сорванного концерта в телеграм-канале лейбла IZBA появилось голосовое сообщение от продюсера артиста. Он признался, что Викторов был совершенно неадекватен из-за четырехмесячного запоя.

«Тут уже вопрос не в том, что он нажрался, а в том, что его здоровье просто лопнуло. Он поехал в тур зимой, а сейчас он поедет домой — уже начало лета. Всю весну прокатали, у него порушилась личная жизнь — человек, с которым он одиннадцать лет был. Он бухал, но не мог не давать концерты, — сказал продюсер.

Представители группы пообещали, что после реабилитации вернутся в Екатеринбург, чтобы дать новый концерт. Все билеты с предыдущего мероприятия останутся действительными.

Группа «Три дня дождя» была основана в 2019 году. Среди самых популярных композиций — «Не выводи меня», «Не виноваты планеты», «Когда ты откроешь глаза».