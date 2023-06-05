Крафтовый сидр стал причиной смерти восьми человек

Бутылки с сидром, ставшим причиной отравления в Димитровграде

Массовое отравление крафтовым сидром произошло в Димитровграде Ульяновской области, восемь человек скончались.

Пациенты с симптомами отравления начали поступать в больницу в субботу, 3 июня. Сначала речь шла об 11пациентах, шесть из которых врачи не спасли.

По уточненной Роспотребнадзором информации, зарегистрировано 14 случаев отравления, из них восемь летальных исходов.

Все отравившиеся купили разливной яблочный сидр, изготовленный в Саратовской области. По данным местных СМИ, он называется «Мистер Сидр».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц).

Проводится экспертиза напитка, конфисковано около 200 литров сидра. Предположительно, в напиток попал метанол вместо этанола. Администрация Димитровграда призвала тех, кто недавно покупал сидр, не пить его и обратиться полицию. У некоторых пострадавших симптомы отравления появились не сразу, а через сутки.