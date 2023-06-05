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Иркутский чиновник рассказал о единственном жителе заброшенной деревни

Источник:
Sibnet.ru
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Единственный житель поселка Октябрьск Николай Петрович
Фото: © Александр Дубровин

Единственный житель остался в поселке Октябрьск Иркутской области, сообщил мэр Братского района Александр Дубровин. Он поделился, что находиться в опустевшей деревне некомфортно и пожалел о временах, когда на улицах кипела жизнь.

Дубровин побывал в покинутых Октябрьск (Октябрьский) и Тынкобь. Но оказалось, что в Отябрьске все еще живет один мужчина — Николай Петрович.

Он приехал в поселок в 1979 году. Работал водителем в леспромхозе, а когда его не стало, остался жить здесь. Николай Петрович печет хлеб и возделывает огород. Пенсию за него получают дети, проживающие в городе, и на нее закупают необходимые продукты. Их привозят рыбаки.

«Не очень комфортно, признаюсь, находиться в опустевшем поселке, где на тебя смотрят разбитыми окнами разваливающиеся дома. Остальные селяне давно покинули свои дома, кто переехал к детям, кто поближе к городу», — написал Дубровин в телеграм-канале.

В Тынкоби, ликвидированной в 2018 году, мэр поймал себя на мысли, что 15 назад тут кипела жизнь: по улицам бегали дети, взрослые занимались огородом. Теперь поселок стал пристанищем для рыбаков, охотников и медведей. Зверей привлекает кормовая база: в каждом подворье разрастаются смородина, малина, крыжовник и черемуха.

В Тынкоби в 2010 году жило 220 человек, в Октябрьске в 2021 году — 154 человека. В поселках было по пять-шесть улиц.

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Жизнь #Город #Иркутск
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