Россия вывела Тихоокеанский флот на масштабные учения

Тихоокеанский флот (ТОФ) приступили к отработке задач оперативных учений, которые стартовали в акватории Японского и Охотского морей, говорится в сообщении Минобороны России.

«В учении группировки сил ТОФ задействованы более 60 боевых кораблей и судов обеспечения флота, порядка 35 летательных аппаратов морской авиации, береговые войска и более 11 тысяч военнослужащих», — сказано в сообщении.

В ходе учений военные осуществят поиск и слежение за подводными лодками условного противника, выполнят учебно-боевые упражнения по надводным и воздушным целям с практическими ракетными и артиллерийскими стрельбами, отметили в военном ведомстве.

На учениях корабельные тактические группы совместно с морской авиацией «отработают организацию противовоздушной обороны отрядов кораблей, а также вопросы организации материально-технического обеспечения сил в море».