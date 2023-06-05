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Блогер Серго стал участником проекта «Выжить в Дубае»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ТНТ

Блогер Артем Калайджян, известный под сценическим именем из кинофраншизы «Непосредственно Каха» – Серго, стал участником проекта «Выжить в Дубае» на ТНТ.

Помимо Серго, уже известно, что в шоу примут участие певица Ольга Серябкина, блогер Дава Манукян, шоумен Тимур Батрутдинов, актрисы Анна Хилькевича и Наталья Рудова и бывший футболист Павел Мамаев.

По правилам шоу «Выжить в Дубае» две команды из знаменитостей и обычных людей будут проходить испытания. Победители будут жить в роскошном отеле, а проигравшие — выживать в пустыне.

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