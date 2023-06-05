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«Переводчик» Гая Ричи стал лидером российского проката

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Переводчик»

Фильм «Переводчик» Гая Ричи возглавил российский прокат по итогам прошедшего уикенда, но касса голливудского релиза оказалась не очень внушительной — меньше 80 миллионов рублей.

«Переводчик» с Джейком Джилленхолом в главной роли стал одним из немногих голливудских фильмов, который официально вышел в России. За стартовый уикенд боевику удалось собрать 77 миллионов рублей.

На втором месте по кассовым сборам мультфильм «Человек-паук: Паутина вселенных». Его не показывали в России и Белоруссии, но в странах СНГ мультику удалось собрать 57 миллионов. В западных кинотеатрах «Человек-паук» произвел фурор, заработав в первый день проката 51,75 миллиона долларов.

На третьем месте в отечественном прокате осталась комедия «Непосредственно Каха: Другой фильм». За второй уикенд фильм собрал 54 миллиона рублей.

Замыкают пятерку лидеров по кассовым сборам русский мультфильм «Маша и Медведь в кино: Скажите "Ой!"» и фильм «Вызов».

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