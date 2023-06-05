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Молния ударила в самолет Владивосток — Москва. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Молния ударила в самолет Airbas A350-900 «Аэрофлота» во время полета из Владивостока в Москву, никто из пассажиров не пострадал.

Молния ударила в борт почти сразу после взлета, после вхождения в плотную облачность, сообщил источник агентству «Восток-Медиа».

На полете это никак не отразилось — пассажиры только услышали негромкий щелчок, а некоторые рассказали, что видели короткую вспышку.

У современных самолетов есть защита от попадания молнии. На кромке крыльев и оперения ставят молниеотводы. В краску, которой покрывают воздушное судно, добавляются антистатические компоненты.

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