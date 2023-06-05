Кадыров предложил чеченские силы для защиты Белгородской области

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил для защиты Белгородской области направить туда чеченские силы, обладающие большим антитеррористическим опытом.

«Чтобы ликвидировать бандгруппу на российской территории без последствий для мирного населения и инфраструктуры, необходимы особые знания и подготовка. Тут нужен не только военный опыт, но и антитеррористический», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

По его словам, «такой подготовкой обладают чеченские бойцы, которые уже имеют опыт зачистки республики от бандподполья».

К таким подразделениям относятся полки и батальоны Росгвардии и полиции, в частности, Специальный полк республиканского МВД им. Ахмата Кадырова. По его словам, в общей сложности количество чеченских бойцов в батальонах и полках силовых и военных структур превышает 70 тысяч человек, уточнил Кадыров.

«Оснащенные новейшей техникой, обученные, экипированные безотказным оружием и готовые выполнить любой приказ Верховного Главнокомандующего ради защиты нашего государства и наших граждан. Это было бы хорошим решением. Поэтому мы готовы и ждем приказа», — заключил глава Чечни.

Заявление чеченского главы прозвучало на фоне участившихся проникновений украинских диверсантов на территорию Белгородской области.