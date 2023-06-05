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Кадыров предложил чеченские силы для защиты Белгородской области

Источник:
Sibnet.ru
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Глава Чечни Рамзан Кадыров
Фото: © vk.com/ramzan

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил для защиты Белгородской области направить туда чеченские силы, обладающие большим антитеррористическим опытом.

«Чтобы ликвидировать бандгруппу на российской территории без последствий для мирного населения и инфраструктуры, необходимы особые знания и подготовка. Тут нужен не только военный опыт, но и антитеррористический», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

По его словам, «такой подготовкой обладают чеченские бойцы, которые уже имеют опыт зачистки республики от бандподполья».

К таким подразделениям относятся полки и батальоны Росгвардии и полиции, в частности, Специальный полк республиканского МВД им. Ахмата Кадырова. По его словам, в общей сложности количество чеченских бойцов в батальонах и полках силовых и военных структур превышает 70 тысяч человек, уточнил Кадыров.

«Оснащенные новейшей техникой, обученные, экипированные безотказным оружием и готовые выполнить любой приказ Верховного Главнокомандующего ради защиты нашего государства и наших граждан. Это было бы хорошим решением. Поэтому мы готовы и ждем приказа», — заключил глава Чечни.

Заявление чеченского главы прозвучало на фоне участившихся проникновений украинских диверсантов на территорию Белгородской области.

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