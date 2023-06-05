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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

США поверили в успех контрнаступления Украины

Источник:
Sibnet.ru
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Возможное контрнаступление ВСУ позволит Киеву овладеть стратегически важными территориями, которые ныне находятся под контролем России, советник президента США по госбезопасности Джейк Салливан.

«Мы уверены, что контрнаступление позволит Украине отбить у России стратегически важные территории», — сказал Салливан в интервью телеканалу CNN. Американский чиновник не пояснил, какие конкретно районы он имеет в виду.

По словам Салливана, Вашингтон поможет Киеву достичь максимально возможного прогресса на поле боя, чтобы позволить ему занять наиболее выгодную позицию за столом будущих мирных переговоров.

«Мы уверены, что украинцы добьются успеха в рамках данного контрнаступления», — подчеркнул представитель Белого дома.

Украина анонсирует контрнаступление с зимы. Некоторые чиновники утверждают, что действия в рамках контрнаступления уже начались, а другие говорят, что подготовка продолжается.

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Политика #Мир
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