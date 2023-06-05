США поверили в успех контрнаступления Украины

Возможное контрнаступление ВСУ позволит Киеву овладеть стратегически важными территориями, которые ныне находятся под контролем России, советник президента США по госбезопасности Джейк Салливан.

«Мы уверены, что контрнаступление позволит Украине отбить у России стратегически важные территории», — сказал Салливан в интервью телеканалу CNN. Американский чиновник не пояснил, какие конкретно районы он имеет в виду.

По словам Салливана, Вашингтон поможет Киеву достичь максимально возможного прогресса на поле боя, чтобы позволить ему занять наиболее выгодную позицию за столом будущих мирных переговоров.

«Мы уверены, что украинцы добьются успеха в рамках данного контрнаступления», — подчеркнул представитель Белого дома.

Украина анонсирует контрнаступление с зимы. Некоторые чиновники утверждают, что действия в рамках контрнаступления уже начались, а другие говорят, что подготовка продолжается.