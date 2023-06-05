Запретить слово «чайлдфри» призвали в Госдуме

Депутаты Государственной Думы России призвали к запрету слова «чайлдфри» и пропаганды самого этого явления.

В России вступил в силу закон о недопустимости использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке. Заменены иностранные слова должны быть к 2025 году.

«Зачем ждать 2025 года и за один день пытаться переименовать? Нужно сделать это уже сегодня», — сказала РИА Новости глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская. И одним из первых должно быть переименовано слово «чайлдфри».

По ее словам, сейчас рассматривается законопроект о запрете распространения среди детей информации с пропагандой чайлдфри.

«Но в данном случае, я говорила не про законопроект, а про термин (чайлдфри). Давайте его переведем на русский язык, как этого уже требует закон. И что получится? "Я против детей?", "Свободная от детей". С такой женщиной мужчине даже знакомиться будет страшно, каким-то холодом от нее веет», — отметила парламентарий.