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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украина предприняла попытку наступления на пяти участках фронта

Источник:
Sibnet.ru
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Вооруженные силы Украины в воскресенье, 4 июня начали крупномасштабное наступление сразу на пяти участках фронта на Южнодонецком направлении, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«С утра 4 июня противник начал крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении введением в бой 23-й и 31-й механизированных бригад из состава стратегических резервов ВСУ при поддержке других воинских частей и подразделений», — сказал Конашенков.

Всего в атаке было задействовано шесть механизированных и два танковых батальона. Целью ВСУ поиск наиболее уязвимого участка российский обороны и прорыв его. «Своих задач противник не добился, успеха не имел», — отметил Конашенков.

Потери ВСУ составили более 250 человек личного состава, 16 танков, 3 боевые машины пехоты, 21 боевая бронированная машина.

Командующий объединенной группировкой войск, начальник Генштаба Валерий Герасимов в этот период находился на одном из передовых пунктов управления на данном направлении, добавил Конашенков.

Тема: Военная операция на Украине
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