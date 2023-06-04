Диверсанты попытались прорваться в село Новая Таволжанка

Подразделения Западного военного округа и пограничной службы ФСБ отразили атаку диверсантов на село Новая Таволжанка Белгородской области, говорится в сообщении Минобороны России.

«Подразделениями прикрытия государственной границы Западного военного округа и пограничной службы Федеральной службы безопасности Российской Федерации выявлена попытка диверсионно-разведывательной группы украинских террористов переправиться через реку в районе населенного пункта Новая Таволжанка Белгородской области», — сказано в сообщении.

В Минобороны также рассказали о нанесении по противнику артиллерийского удара, в результате которого он оказался «рассеян и отошел».

Ранее о заходе диверсантов в область и идущем в Новой Таволжанке бое сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В том же видеообращении он ответил на предложение диверсантов встретится в селе, чтобы передать ему двух российских военнопленных.