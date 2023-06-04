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Ознобихин и ST поборолись за место на «Новые звезды в Африке»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ТНТ

Рэпер Александр ST и Игорь Ознобихин попали на испытание на вылет из-за невероятного везения боксера Дениса Лебедева.

Пять человек остались на шоу «Новые звезды в Африке». Приближается финал, и участники борются за возможность туда попасть. Среди них четыре человека из коалиции блогера Марии Погребняк и боксер Денис Лебедев.

В этот раз Лебедев смог получить иммунитет. И остальным игрокам пришлось голосовать друг против друга. На голосовании вышло так, что было два голоса против актера Игоря Ознобихина и по одному у еще трех человек.

Поэтому Лебедев, как обладатель иммунитета, выбрал соперника для Ознобихина — ST. Так два друга отправились вместе на испытание. Участникам надо было держать большой шар на вытянутой руке. 

Первым не выдержал и потерял шар Ознобихин. Он вылетел из шоу «Новые звезды в Африке». В проекте остались Погребняк, Лебедев, ST и актриса Наталья Бардо.

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