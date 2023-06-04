Ставить на учет без явки в военкомат предложили в Минобороны

Минобороны России представило проект постановления, согласно которому на воинский учет ставить будут без явки в военный комиссариат.

«Постановка на воинский учет, снятие с воинского учета и внесение изменений в документы воинского учета граждан, обязанных состоять на воинском учете, может осуществляться без личной явки граждан в военный комиссариат на основании сведений, содержащихся в государственном информационном ресурсе», — следует из документа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

После постановки на воинский учет гражданину направят соответствующее уведомление. Медицинское обследование военнообязанных в этом случае проведут при следующей явке в военный комиссариат.

Из текста проекта следует, что постановка на воинский учет основывается на данных реестра военнообязанных. Закон о введении соответствующего реестра президент Владимир Путин подписал 14 апреля.

Согласно новому законодательству, уведомление о призыве на службу может осуществляться посредством электронного оповещения, которое юридически приравнивается к бумажной повестке.

С момента получения повестки (как электронной, так и бумажной) вводится запрет на выезд из страны.