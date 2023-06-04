Главы 20 разведок мира тайно собрались в Сингапуре

Руководители разведывательных служб порядка 20 стран провели тайную встречу в Сингапуре, пишут западные СМИ со ссылкой на свои источники.

На встрече присутствовали директор Национальной разведки США Эврил Хейнс и директор исследовательского и аналитического отдела разведки Индии Самант Гоэль.

«Встреча является важным элементом международной теневой повестки дня», — приводит Reuters слова одного из источников. Он отметил, что такие мероприятия способствуют глубокому пониманию намерений сторон.

По словам источников, не пожелавших раскрывать свою личность, такие встречи организуются правительством Сингапура и уже несколько лет незаметно проводятся в отдельном месте во время саммита по безопасности «Диалог Шангри-Ла». Ранее о таких встречах не сообщалось.

«Важно, даже когда есть недоверие и даже когда вы встречаетесь с фактическими противниками, все равно пытаться проработать и сотрудничать по вопросам, представляющим взаимный интерес», — заявила Хейнс во время публичных выступлений на саммите «Диалог Шангри-Ла».