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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Новые российские спутники изменят ход конфликта на Украине

Источник:
ТАСС
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Новые российские спутники с аппаратурой высокого разрешения позволят Москве изменить ход конфликта на Украине, считает экс-офицер американской разведки и бывший инспектор ООН Скотт Риттер.

Риттер отметил, что Россия недавно вывела на орбиту «радиолокационный спутник с разрешением до одного метра». «Это значит, что они видят все, даже через облака или в дождливую погоду. Это спутники высочайшего разрешения, они видят все», — цитирует ТАСС Риттера.

По его словам, теперь от «русских больше ничего не спрячешь». «Это фундаментальным образом поменяет ход этого конфликта, потому что больше не получится спрятать все то, что было доставлено», — пояснил эксперт, говоря о поступающем на Украину вооружении.

«Все эти [вооружения] засекаются и вносятся в российскую базу данных. И русские будут наносить по ним все больше ударов, мы уже видим этому подтверждение», — отметил Риттер, добавив, что «украинцы к концу лета не будут иметь возможностей для продолжения конфликта».

Тема: Военная операция на Украине
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nicollaich

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