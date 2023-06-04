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Украинский чемпион ММА отказался оскорблять Россию

Источник:
Sibnet.ru
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Украинский боец смешанных единоборств Ярослав Амосов
Украинский боец смешанных единоборств Ярослав Амосов
Фото: © соцсети Ярослава Амосова

Украинский боец смешанных единоборств Ярослав Амосов в эфире подкаста «Это Ирпень, Гриша» отказался оскорблять россиян.

Ведущий предложил Амосову по традиции подкаста выбрать одно из трех оскорблений для россиян. «Думаю, можно без традиции. Не знаю, жестко это», — приводит портал «Чемпион» слова бойца.

Ярославу Амосову 29 лет. Он четырехкратный чемпион мира по боевому самбо, трехкратный чемпион Европы по боевому самбо, чемпион Евразии по профессиональному боевому самбо, обладатель Кубка Европы по боевому самбо.

В 2021 году Амосов стал абсолютным чемпионом Bellator в полусредней весовой категории. В активе Амосова 27 побед и ни одного поражения.

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