Корабль военно-морских сил Китая приблизился на опасное расстояние к американскому эсминцу USS Chung-Hoon в Южно-Китайском море, сообщает канадская телекомпания Global News, чей репортер стал свидетелем происшествия.

Инцидент произошел во время совместной американо-канадской миссии в Тайваньском проливе. Индо-Тихоокеанское командование ВС США заявило, что действия китайского корабля нарушали правила безопасного движения в международных водах.

Китайский корабль направился в сторону эсминца на большой скорости, призвав американцев сменить направление, иначе произойдет столкновение. В итоге эсминец замедлился и сменил курс, а китайский корабль промчался впереди него. Канадская сторона опубликовал видео инцидента.

Пекин отверг обвинения. Китайские военно-морские силы контролировали американский и канадский корабли на законной основе, приводит ТАССсообщение представителя посольства Китая в Канаде.