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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

ВСУ ударили по Бердянску ракетой «Точка‑У» с кассетной БЧ

Источник:
Sibnet.ru
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Среди сбитых российской ПВО над Бердянском украинских ракет была оперативная-тактическая ракета «Точка-У», сообщает военно-гражданская администрация (ВГА) города.


Сбитая над Бердянском украинская ракета «Точка-У»
Сбитая над Бердянском украинская ракета «Точка-У»
Фото: © официальный телеграм-канал ВГА города Бердянска

«По поступившим оперативным данным среди сбитых над Бердянском вражеских ракет была одна «Точка-У» с кассетной боевой частью для причинения большего количества жертв и нанесения повреждений мирной инфраструктуре. Кассетные боевые части детонировали в воздухе», — сказано в сообщении. 

В ВГА отметили, что успешная работа ПВО предотвратила жертвы и серьезные разрушения.

Поврежденный в результате ракетной атаки на Бердянск автомобиль
Поврежденный в результате ракетной атаки на Бердянск автомобиль
Фото: © официальный телеграм-канал ВГА города Бердянска

«Осколки одной из них упали на город в районе католического костела и автовокзала, на Западном проспекте. В результате на автовокзале поврежден гражданский автомобиль», — уточнили местные власти.  

Жертв и серьезных разрушений нет, подчеркнули в ВГА.

Тема: Военная операция на Украине
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