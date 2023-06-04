ВСУ ударили по Бердянску ракетой «Точка‑У» с кассетной БЧ

Среди сбитых российской ПВО над Бердянском украинских ракет была оперативная-тактическая ракета «Точка-У», сообщает военно-гражданская администрация (ВГА) города.
«По поступившим оперативным данным среди сбитых над Бердянском вражеских ракет была одна «Точка-У» с кассетной боевой частью для причинения большего количества жертв и нанесения повреждений мирной инфраструктуре. Кассетные боевые части детонировали в воздухе», — сказано в сообщении.
В ВГА отметили, что успешная работа ПВО предотвратила жертвы и серьезные разрушения.
«Осколки одной из них упали на город в районе католического костела и автовокзала, на Западном проспекте. В результате на автовокзале поврежден гражданский автомобиль», — уточнили местные власти.
Жертв и серьезных разрушений нет, подчеркнули в ВГА.