ВСУ ударили по Бердянску ракетой «Точка‑У» с кассетной БЧ

Среди сбитых российской ПВО над Бердянском украинских ракет была оперативная-тактическая ракета «Точка-У», сообщает военно-гражданская администрация (ВГА) города.



Сбитая над Бердянском украинская ракета «Точка-У» Фото : © официальный телеграм-канал ВГА города Бердянска

«По поступившим оперативным данным среди сбитых над Бердянском вражеских ракет была одна «Точка-У» с кассетной боевой частью для причинения большего количества жертв и нанесения повреждений мирной инфраструктуре. Кассетные боевые части детонировали в воздухе», — сказано в сообщении.

В ВГА отметили, что успешная работа ПВО предотвратила жертвы и серьезные разрушения.

Поврежденный в результате ракетной атаки на Бердянск автомобиль Фото : © официальный телеграм-канал ВГА города Бердянска

«Осколки одной из них упали на город в районе католического костела и автовокзала, на Западном проспекте. В результате на автовокзале поврежден гражданский автомобиль», — уточнили местные власти.

Жертв и серьезных разрушений нет, подчеркнули в ВГА.