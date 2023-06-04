Новосибирские коммунисты выбрали кандидата в губернаторы

Пленум обкома КПРФ поддержал кандидатуру первого секретаря Ленинского райкома партии в Новосибирске для участия в выборах губернатора Новосибирской области, сообщила пресс-служба обкома.

«Кандидатура Романа Яковлева была поддержана пленумом областного комитета и будет вынесена на областную партийную конференцию, которая состоится 17 июня», — сказано в сообщении.

Роман Яковлев — кандидат в члены ЦК КПРФ, депутат Законодательного собрания Новосибирской области.

Выборы губернатора Новосибирской области пройдут в сентябре 2023 года. Действующий губернатор Андрей Травников заявил о планах избираться на второй срок.