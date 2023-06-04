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Новосибирские коммунисты выбрали кандидата в губернаторы

Источник:
Sibnet.ru
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Первый секретарь Ленинского райкома КПРФ Роман Яковлев
Первый секретарь Ленинского райкома КПРФ Роман Яковлев
Фото: © Новосибирское областное отделение КПРФ

Пленум обкома КПРФ поддержал кандидатуру первого секретаря Ленинского райкома партии в Новосибирске для участия в выборах губернатора Новосибирской области, сообщила пресс-служба обкома.

«Кандидатура Романа Яковлева была поддержана пленумом областного комитета и будет вынесена на областную партийную конференцию, которая состоится 17 июня», — сказано в сообщении.

Роман Яковлев — кандидат в члены ЦК КПРФ, депутат Законодательного собрания Новосибирской области.

Выборы губернатора Новосибирской области пройдут в сентябре 2023 года. Действующий губернатор Андрей Травников заявил о планах избираться на второй срок.

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Политика #Россия #Новосибирск
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