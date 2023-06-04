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Наука определила лучшее время суток для секса

Источник:
Sibnet.ru
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сексуальные отношения
Фото: © pxhere.com / CC0

Большинство пар считают лучшим временем для секса первые полчаса после пробуждения, следует из опроса, проведенного исследователями Naturecan.

Ранее считалось, что для сексуальных утех чаще выбирают вечер. Говорили, что интимные отношения в это время суток предпочитают женщины, а именно они, как правило, выбирают, когда пара займется сексом.

Но результаты опроса 500 мужчин и 500 женщин показали другой результат. Каждый четвертый из опрошенных самым подходящим временем для секса выбрал время до 7.30 утра. Две трети людей назвали интервал между 7.00 и 10.30 наиболее приятным для сексуальных отношений, приводит Daily Mail результаты исследования.

Только 33% опрошенных сообщили, что лучший секс у них был ночью, при этом 16% выбрали лучшим временем 21.00, 15% — 22.00 и всего лишь 2% — 23.00.

Ученые согласились с утренними предпочтениями участников исследования. Секс высвобождает эндорфины — это прекрасный способ начать день в хорошем настроении, отметили они.

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Отношения #Любовь #18+
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