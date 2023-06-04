Запад не дает России возможности добиться целей специальной военной операции мирными средствами, как хотела бы Москва, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Президент Путин был, есть и будет открыт к любым контактам с тем, чтобы добиваться выполнения наших задач иными средствами, чем СВO. Если это будет возможно, это будет предпочтительно», — приводит ТАСС слова Пескова, сказанные им в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» в ответ на предложение Франции провести мирный саммит по Украине в Париже.

Но, по словам Пескова, сейчас Украина — «инструмент конфликта». «Коллективный Запад ведет комбинированную войну против нашей страны. Вот с этим инструментом заниматься решением конфликта бесперспективно, это тоже нужно понимать», — пояснил представитель Кремля.

Что касается Франции, то она де-факто стала участником конфликта на стороне Киева и не может претендовать на роль модератора в украинском урегулировании, подчеркнул Песков.