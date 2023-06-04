США избежали государственного дефолта

Президент США Джо Байден подписал закон о повышении потолка государственного долга, что позволило избежать национального дефолта, сообщается на сайте Белого дома.

«Акт о налоговой ответственности от 2023 года» приостанавливает действие лимита государственного долга до 1 января 2025 года, а также устанавливает новые лимиты расходов.

Ранее президент США Джо Байден и спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти достигли окончательной сделки по потолку госдолга, в котором центральное место занимает двухлетнее бюджетное соглашение.

Оно предполагает сокращение федеральных расходов на ряд внутренних программ в США, а также ограничение роста оборонных расходов уровнем в 3% в следующем году.

В настоящее время госдолг США составляет 31,4 миллиарда долларов. Без приостановки действия лимита госдолга или его повышения Минфин США с 5 июня лишился бы возможности финансировать деятельность правительства.