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Человек и космос
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США впервые передали собранную в космосе энергию на Землю

Источник:
Gizmodo
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Американские ученые впервые в мире успешно передали собранную в космосе солнечную энергию на Землю. Опытная орбитальная платформа передала микроволновое излучение на специальный приемник.

Демонстратор SSPD-1 создали специалисты Калифорнийского технологического института. Аппарат отправили в космос в январе этого года на ракете компании SpaceX.

На базе SSPD-1 был смонтирован модуль MAPLE, который собирает солнечную энергию, преобразует ее в микроволновое излучение и с помощью фазированной антенны направляет на приемник на Земле.

Успех эксперимента подтвердил работоспособность революционной технологии. В перспективе это позволит передавать энергию в отдаленные районы или зоны бедствий, где энергетическая инфраструктура отсутствует либо разрушена.

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