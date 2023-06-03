США впервые передали собранную в космосе энергию на Землю

Американские ученые впервые в мире успешно передали собранную в космосе солнечную энергию на Землю. Опытная орбитальная платформа передала микроволновое излучение на специальный приемник.

Демонстратор SSPD-1 создали специалисты Калифорнийского технологического института. Аппарат отправили в космос в январе этого года на ракете компании SpaceX.

На базе SSPD-1 был смонтирован модуль MAPLE, который собирает солнечную энергию, преобразует ее в микроволновое излучение и с помощью фазированной антенны направляет на приемник на Земле.

Успех эксперимента подтвердил работоспособность революционной технологии. В перспективе это позволит передавать энергию в отдаленные районы или зоны бедствий, где энергетическая инфраструктура отсутствует либо разрушена.