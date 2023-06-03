Эрдогану передали привет от Путина

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на инаугурации президента Турции Реджепа Эрдогана передал ему привет от российского лидера Владимира Путина.

Володин представлял Россию на мероприятии вступления Эрдогана в должность, сообщает пресс-служба Думы. Путин приглашения посетить инаугурацию в Турции не получал.

Краткая беседа Володина и Эрдогана прошла в ходе встречи президента Турции с главами иностранных делегаций, прибывших для участия в церемонии инаугурации.

Инаугурация избранного главы государства проходила в Анкаре, перед церемонией Эрдоган принес присягу в Великом национальном собрании Турции перед депутатами парламента.

Реджеп Эрдоган находится у власти 20 лет: с 2003 по 2014 год он был премьер-министром Турции, а после конституционной реформы занял пост президента. Руководить страной теперь он будет еще пять лет.