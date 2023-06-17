Первый ториевый реактор запустят в Китае

Первый ториевый реактор в Китае получил разрешение на эксплуатацию, документ выдало национальное агентство по надзору за ядерной безопасностью.

Реактор мощностью 2 МВт на расплаве соли тория расположен в городе Увэй в пустыне Гоби в провинции Ганьсу и эксплуатируется Шанхайским институтом прикладной физики Китайской академии наук.

Разрешение позволяет эксплуатировать реактор в течение десяти лет, Шанхайский институт при этом несет ответственность за безопасность реактора и должен соблюдать все соответствующие законы, правила и технические стандарты.

В ториевых реакторах в качестве топлива и хладагента используется торий. Такая схема имеет преимущества по сравнению с традиционными урановыми реакторами.

В частности, ториевые реакторы более безопасны, а сам торий является более распространенным ресурсом по сравнению с ураном. Китай имеет значительные запасы тория, при использовании их в качестве топлива их хватит на 20 тысяч лет.

Торий — слаборадиоактивный металл с атомным номером 90 в таблице Менделеева. Расплавы тория не требуют жидкого охлаждения, только воздушного, поэтому их проще использовать на АЭС.