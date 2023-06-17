Обладатели серебряной медали получат дополнительные баллы на ЕГЭ

Серебряные медали будут давать выпускникам дополнительные баллы к единому государственному экзамену (ЕГЭ), сообщил глава Министерства просвещения Сергей Кравцов.

Министр уточнил, что ведомство уже прорабатывает такую возможность. «Сегодня мы прорабатываем возможности дополнительные и баллы к ЕГЭ за серебряные медали. К сентябрю мы эту работу завершим», — заявил он.

По словам Кравцова, серебряная медаль является возможностью и хорошей мотивацией для школьников, которые стараются учиться, а также станет дополнительным стимулом.

Серебряные медали за отличия в учебе начнут вручать российским ученикам с нового учебного года. Их будут выдавать тем, у кого не более одной-двух четверок в аттестате.