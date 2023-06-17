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Обладатели серебряной медали получат дополнительные баллы на ЕГЭ

Источник:
ТАСС
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Серебряные медали будут давать выпускникам дополнительные баллы к единому государственному экзамену (ЕГЭ), сообщил глава Министерства просвещения Сергей Кравцов.

Министр уточнил, что ведомство уже прорабатывает такую возможность. «Сегодня мы прорабатываем возможности дополнительные и баллы к ЕГЭ за серебряные медали. К сентябрю мы эту работу завершим», — заявил он.

По словам Кравцова, серебряная медаль является возможностью и хорошей мотивацией для школьников, которые стараются учиться, а также станет дополнительным стимулом.

Серебряные медали за отличия в учебе начнут вручать российским ученикам с нового учебного года. Их будут выдавать тем, у кого не более одной-двух четверок в аттестате.

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MuCbE

Так он просто поток бабла перекроет и все. Не то что ВСУ сдуется, весь госаппарат Украины уйдет в отставку

nicollaich

На цеивропейцах вновь сэкономили.

Asd10

Ну им же Путин прямыми словами это предлагал, когда наши под Киевом стояли. Нет вна этой территории силы...

mosquito__2010

Ну т.е. этих всех товарищей просто уничтожают в промышленных масштабах, а они всё равно стоят на позиции...