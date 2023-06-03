Лионель Месси покинет ПСЖ

Аргентинский форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси покинет парижский клуб по окончании сезона. 35-летний футболист попрощался с командой перед заключительным туром чемпионата Франции.

«Я очень рад, что смог представлять ПСЖ. Мне очень понравилось играть в этой команде и с такими хорошими партнерами. Я хочу поблагодарить клуб за прекрасный опыт, полученный мной в Париже», — сказал Месси в интервью ESPN.

Ранее испанские СМИ сообщили, что саудовский клуб «Аль-Хиляль» собирается объявить о переходе аргентинского форварда 6 июня. В нынешнем сезоне Месси провел 40 матчей, в которых забил 21 гол и сделал 20 результативных передач.

Месси летом 2021 года перешел в ПСЖ на правах свободного агента после истечения контракта с «Барселоной». Соглашение аргентинца с ПСЖ истекает в конце сезона.