Анджелине Джоли исполнилось 48 лет

Американская актриса, модель и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли 4 июня празднует 48-летие.

Первую роль Джоли исполнила в комедийном фильме «В поисках выхода», когда ей было семь лет. Но популярность пришла к актрисе после фильмов про Лару Крофт. У актрисы есть «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана (фильм «Прерванная жизнь»).

Среди лучших и известных фильмов с Джоли также «Подмена», «Джиа», «Угнать за 60 секунд», «Мистер и миссис Смит».

Анджелина Джоли одна из известных многодетных матерей: у нее шестеро детей, трое из которых биологические, еще трое — приемные. Актриса трижды была замужем, в том числе за актером Брэдом Питтом.

Внешность Джоли на протяжении многих лет остается эталоном женской красоты. Например, девушки называют процедуру по коррекции скул «скулы Джоли». Также модницы стремятся копировать образы и стиль знаменитости.

В Сети часто обсуждают внешность Джоли: с возрастом черты лица актрисы стала только выразительнее. Но, как заявляла в интервью знаменитость, она не прибегает ни к каким хирургическим операциям.