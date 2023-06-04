НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Анджелине Джоли исполнилось 48 лет

Источник:
Sibnet.ru
244 2
Фото: Georges Biard / CC BY-SA 3.0

Американская актриса, модель и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли 4 июня празднует 48-летие. 

Первую роль Джоли исполнила в комедийном фильме «В поисках выхода», когда ей было семь лет. Но популярность пришла к актрисе после фильмов про Лару Крофт. У актрисы есть «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана (фильм «Прерванная жизнь»).

Среди лучших и известных фильмов с Джоли также «Подмена», «Джиа», «Угнать за 60 секунд», «Мистер и миссис Смит».

Анджелина Джоли одна из известных многодетных матерей: у нее шестеро детей, трое из которых биологические, еще трое — приемные. Актриса трижды была замужем, в том числе за актером Брэдом Питтом.

Внешность Джоли на протяжении многих лет остается эталоном женской красоты. Например, девушки называют процедуру по коррекции скул «скулы Джоли». Также модницы стремятся копировать образы и стиль знаменитости.

В Сети часто обсуждают внешность Джоли: с возрастом черты лица актрисы стала только выразительнее. Но, как заявляла в интервью знаменитость, она не прибегает ни к каким хирургическим операциям.

Еще по теме
Иск иноагента Галкина к Минюсту отклонили вслед за Варламовым
Суд отказался «реабилитировать» иноагента Варламова
Риз Уизерспун превзошла по доходам самого богатого актера
Иноагента Noize MC оштрафовали за посты в соцсети
смотреть все
Культгид #Светская хроника
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Американский ученый рассказал, что инопланетяне живут среди людей
Диверсанты попытались прорвать границу у Шебекино
Несколько беспилотников атаковали Москву. ВИДЕО
Иноагент Земфира назвала себя гражданкой России
Обсуждение (2)
Картина дня
США избежали государственного дефолта
Пригожин уладил конфликт с руководством Чечни
Киев использовал против России биологическое оружие
Водителям такси ограничили время работы
О самом главном
Какие фразы выдают интерес мужчины к женщине
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Как язык тела выдает вруна
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Плюсы и минусы банного секса
Все статьи
Топ комментариев

scorpion2777

Слава лётчикам России, бейте нацистскую гадину до полного изничтожения.

paramedic

Дуэль- это схватка на равных условиях.Дуэли между истребителем и штурмовиком быть не может. Штурмовик...

pepelmetal

Видел как сегодня ночью они сами себя бомбили ?

Asd10

Биологическое оружие, выведеное искусственно, это сами укробандеры и есть. Их дустом надо.