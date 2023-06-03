Утвержден перечень критических неисправностей для автомобиля

Правительство утвердило перечень критических неисправностей, при которых запрещается пользоваться машиной, сообщается на сайте МВД.

«Целью принятого постановления правительства РФ является актуализация и гармонизация перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств», — отмечается в сообщении.

Так, правительство детализировало требования к тормозным системам, рулевому управлению, внешним световым приборам и двигателю. Дополнительные требования установили к специализированным транспортным средствам.

В частности, автомобилистам запретили использование летом (июнь, июль, август) шипованных шин и шин без протекции зимой (декабрь, январь, февраль). Перечень должен вступить в силу с 1 сентября 2023 года.