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Утвержден перечень критических неисправностей для автомобиля

Источник:
Sibnet.ru
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Правительство утвердило перечень критических неисправностей, при которых запрещается пользоваться машиной, сообщается на сайте МВД.

«Целью принятого постановления правительства РФ является актуализация и гармонизация перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств», — отмечается в сообщении.

Так, правительство детализировало требования к тормозным системам, рулевому управлению, внешним световым приборам и двигателю. Дополнительные требования установили к специализированным транспортным средствам.

В частности, автомобилистам запретили использование летом (июнь, июль, август) шипованных шин и шин без протекции зимой (декабрь, январь, февраль). Перечень должен вступить в силу с 1 сентября 2023 года.

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