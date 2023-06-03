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Медведев припугнул покинувших Россию

Источник:
Sibnet.ru
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Для уехавших из России возврата к «светлому европейскому прошлому» не будет, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Надежды на триумфальный возврат у этих деятелей нет. Релоканты одиноки и никому не нужны. Пусть себе живут, истекая накопившейся от злости желчью», — написал политик в своем телеграм-канале.

Медведев подчеркнул, что сегодняшняя Россия — «совсем другая страна по сравнению с довоенным периодом», исключив изменение курса развития страны, возникшего после 24 февраля 2022 года.

По его мнению, «мечтать сегодня о возврате в дружную европейскую семью могут только те отщепенцы, которые забыли про гибель наших граждан».

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Политика #Россия #Мир
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scorpion2777

Слава лётчикам России, бейте нацистскую гадину до полного изничтожения.

VALGOR

Если на рынке наличествуют сильная конкуренция и большое количество товаров такого же качества, то предприятие...

paramedic

Дуэль- это схватка на равных условиях.Дуэли между истребителем и штурмовиком быть не может. Штурмовик...

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всех не союзников - депортировать.