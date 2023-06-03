Медведев припугнул покинувших Россию

Для уехавших из России возврата к «светлому европейскому прошлому» не будет, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Надежды на триумфальный возврат у этих деятелей нет. Релоканты одиноки и никому не нужны. Пусть себе живут, истекая накопившейся от злости желчью», — написал политик в своем телеграм-канале.

Медведев подчеркнул, что сегодняшняя Россия — «совсем другая страна по сравнению с довоенным периодом», исключив изменение курса развития страны, возникшего после 24 февраля 2022 года.

По его мнению, «мечтать сегодня о возврате в дружную европейскую семью могут только те отщепенцы, которые забыли про гибель наших граждан».