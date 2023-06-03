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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Зеленский подтвердил готовность Украины к контрнаступлению

Источник:
Sibnet.ru
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Украинская армия готова к контрнаступлению, заявил президент Владимир Зеленский.

«Я не знаю, сколько по времени оно займет. Если честно, оно может сложиться по-разному, но мы сделаем это», — сказал украинский лидер в интервью Wall Street Journal.

При этом Зеленский отметил, что Киеву хотелось бы получить больше западного оружия для контрнаступления. Он также признал превосходство российской авиации в воздухе.

Президент Украины считает, что единственная система вооружений в мире, которая способна обеспечить защиту от российских ракет — американская ЗРК Patriot. По словам Зеленского, Киеву нужны 50 таких систем.

Россия ранее заявляла, что поставки западного вооружения на Украину означают прямое участие США и НАТО в конфликте.

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Политика #Мир #Конфликты
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