Сотни загадочных структур нашли в центре Галактики

Астрономы с помощью нового радиотелескопа MeerKAT обнаружили тысячи коротких нитей длиной от пяти до десяти световых лет, расположенных параллельно плоскости Млечного Пути и радиально расходящиеся из его центра.

загадочные нити в центре Млечного Пути Фото: © Northwestern University

Исследователи предполагают, что структуры связаны с деятельностью сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути. Точнее, некоего события, происшедшего с дырой около 6 миллионов лет назад.

Например, это могло быть одновременное падение в черную дыру массивных объектов. В результате поглощения материи активность аккреционного диска выросла, что привело к появлению нитей.

Впервые нитеподобные структуры в центре Галактики были найдены около 40 лет назад. Однако эти объекты представляли разогнанные до околосветовой скорости потоки электронов длиной до 150 световых лет.

Ученые рассчитывают, что обнаружение новых загадочных нитей в перспективе позволит больше узнать о вращении черной дыры в центре Млечного Пути и ориентации аккреционного диска.