Пригожин уладил конфликт с руководством Чечни

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин созвонился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и уладил возникший конфликт, возникший после того, как бизнесмен заявил, что ему неизвестно местоположение бойцов «Ахмата» и их возможности.

«Совершенно мудро Рамзан сделал, что он мне в этот же день позвонил, мы с ним переговорили, и все пошло на тормозах, как вы видите»,— сказал Пригожин в комментарии собственной пресс-службе.

Он также отметил, что командиров ЧВК «Вагнер» после заявления чеченских политиков «трясло и колбасило», что могло привести к конфликтам «любого уровня» и открыть «ящик Пандоры».

«Безусловно, высказывания, которые были, они достаточно провокационные, было понятно, что пытаются меня задеть и вывести на риторику 90-х — так сказать, на стрелку приезжай, поговорим по-мужски», — отметил Пригожин.

Основатель «Вагнера» уточнил, что конфликт мог быть спровоцирован «одной из башен Кремля», потому что незадолго до этого глава ЧВК обратился в прокуратуру из-за ошибок Минобороны.