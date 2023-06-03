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Дети в Красноярском крае сгорели в частном доме

Источник:
Sibnet.ru
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Уголовное дело возбудили в Красноярском крае по факту гибели трех несовершеннолетних детей во время пожара в частном доме, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

последствия пожара
последствия пожара
Фото: © СУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Трое детей погибли при пожаре в частном доме в селе Карабула. Двухлетний мальчик и шестимесячная девочка в помещении находились под присмотром 13-летней дочери соседей.

Мать детей решила заняться стиркой и включила на веранде в сеть электрический кипятильник, погрузив его в ведро с водой, стоявшее в пластиковом корпусе от стиральной машинки.

Через какое-то время она обнаружила на веранде возгорание и выбежала из дома, попросив девочку передать ей детей через окно. Однако пожар быстро распространился на остальную часть дома, произошло обрушение крыши.

В результате находившиеся в доме несовершеннолетние погибли. Региональным СК возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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VALGOR

Если на рынке наличествуют сильная конкуренция и большое количество товаров такого же качества, то предприятие...

-БЕРКУТ-

всех не союзников - депортировать.

paramedic

Дуэль- это схватка на равных условиях.Дуэли между истребителем и штурмовиком быть не может. Штурмовик...

Asd10

Не захватят,а возьмут. Своё возвращаем из бендеровского ига. Согласен , воен???