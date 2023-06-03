Сын фантаста Лукьяненко написал книгу

Старший сын известного российского фантаста Сергея Лукьяненко написал книгу и начал бесплатно выкладывать ее в интернете. Отец призвал своих поклонников оценить работу Артемия.

«Старший сын написал и начал выкладывать на АТ свой новый роман - "Анкер". На мой пристрастный взгляд – неплохо. А как на ваш пристрастный взгляд - не знаю. Но если вы зайдёте, прочитаете первые выложенные части… и вам понравится – Лукьяненко-младший будет признателен за похвалу, критику и прочие замечания», – написал он.

Лукьяненко отметил, что роман – около 400 тысяч знаков. Сам он участвовал в создании произведения в качестве редактора. Роман публикуется бесплатно. В комментариях Лукьяненко рассказал, что это уже третья книга его сына.

«Суровый папа заставлял править и выбрасывать все те красивые длинные эпизоды, которые так нравятся молодым авторам», – добавил он.

Главная героиня истории – девушка, в жанрах истории прописаны «героическая фантастика», «героическое фэнтези» и «попаданцы в магические миры».

«Жила в Москве ученица одиннадцатого класса Александра, для друзей – Алекс. Заканчивала школу и была уверена, что она - самая обычная девушка... Но вы же догадываетесь, что это не так? Если тебя хотят похитить, то для этого должна быть причина. Если пытаются убить - тем более. Но уж если начинают спасать – то это повод испугаться всерьёз», – сказано в описании к книге.

Отмечается, что история написана полностью, но редактируется в процессе выкладки. Новые главы публикуются ежедневно.