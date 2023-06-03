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Самолеты из Китая начали облетать Россию

Источник:
Sibnet.ru
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Авиарейсы из Китая в США и обратно начали выполняться вне воздушного пространства России, следует из данных популярных ресурсов, отслеживающих полеты авиалайнеров по всему миру.

Так, согласно данным портала FlightAware, китайско-американские рейсы теперь не летают через воздушное пространство России, хотя ранее китайский самолеты его использовали.

«Китайские авиакомпании избегают летать через российское воздушное пространство при выполнении своих новых рейсов», — отмечает агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

США в начале мая согласовали увеличение до 12 в неделю рейсов для китайских авиакомпаний. До недавнего времени выполнялось только восемь рейсов в неделю, ограничения были введены в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

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Экономика #Транспорт и дороги
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