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Рок-фестиваль «Нашествие» перенесли

Источник:
Sibnet.ru
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Рок-фестиваль «Нашествие» перенесли на 2024 год, ранее его проведение планировалось с 4 по 6 августа в Калужской области.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем телеграм-канале уточнил, что место проведение также будет изменено, решение связано с инициативой местных жителей.

«С одной стороны, мы становимся домом для главного музыкального события страны. С другой стороны, в ходе дискуссии справедливо звучали мнения, что сейчас для ''Нашествия'' — не то время», — пояснил глава региона.

Фестиваль «Нашествие» проходит с 1999 года. В нем принимали участие рок-группы России и ближнего зарубежья. С 2019 года фестиваль не проводился из-за пандемии коронавируса.

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