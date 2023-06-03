«Билайн» ограничил длительность звонков

«Билайн» ограничил максимальную длительность звонков для московских абонентов с часа до 30 минут. Информацию об ограничении длительности звонков подтвердил представитель оператора.

«Делается это для того, чтобы оградить клиентов компании от лишних затрат на залипшие звонки, которые по каким-то причинам не были прерваны», — цитируют представителя «Ведомости».

Он уточнил, что только 0,6% абонентов оператора регулярно выполняют звонки длительностью свыше 30 минут. Кроме этого, собеседник отметил, что лимит в 30 минут ранее был установлен в других регионах РФ.

На сегодня ограничение длительности звонков есть у нескольких операторов. Так, у «Мегафона» звонок может длиться максимум 45 минут. Звонки абонентов Tele2 на сети других операторов ограничиваются получасовым интервалом.