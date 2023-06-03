Киевские власти использовали саранчу для уничтожения посевов в России и Донбассе. Российские военные нашли на территории бывшего рыбхоза, где находилась база ВСУ, следы разведения большого количества саранчи.

Именно оттуда в 2019 году началось нашествие этих насекомых на Луганск и Ростовскую область, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в ВС РФ. Тогда насекомые за считанные часы уничтожили до 40 гектаров кукурузы.

Кроме этого, было обнаружено служебное письмо, которое доказывает сотрудничество ВСУ с исследовательским университетом в штате Миссури. Этот центр занимается исследованиями применения саранчи в военных целях.

В одном из ангаров были обнаружены доказательства выращивания привезенных личинок саранчи, в частности опилки с песком, которые являются субстратом для развития и хранения личинок.

Местные жители подтвердили, что саранча распространялась с территории бывшего рыбхоза. Украинские военные гнали насекомых в сторону ЛНР и России дымовыми шашками и поджогами лесопосадок.

При этом очевидцы отмечали, что вся саранча была одинаковых размеров, что подтверждает ее искусственное происхождение. В природе насекомые обычно разных размеров.